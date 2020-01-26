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الأحد 26 يناير 2020 الموافق 01 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

نتنياهو «مديون» لمحاميه بـ1.5 مليون شيكل في قضايا الفساد

الأحد 26/يناير/2020 - 03:53 م
نتنياهو
نتنياهو
سارة الشلقاني
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يدين بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، لفريق محاميه، الذي ترافع عنه في قضايا الفساد الموجهة ضده، بمبلغ لا يقل عن مليون ونصف مليون شيكل، أي ما يعادل 434 ألف دولار.

وقال أحد أعضاء فريق الدفاع عن نتنياهو، لصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، اليوم الأحد، إنها المرة الأولى التي لا يدفع فيها العميل تكاليف المحاماة وتتراكم فاتورته.

تفاصيل ديون نتنياهو
وكشفت «هآرتس» عن أن نتنياهو وزوجته سارة مدينان ليوسي كوهين بأكثر من مليون شيكل، وهو كان محاميهما الرئيسي لسنوات، في قضايا إساءة استخدام الأموال التي اتهمت فيها سارة، والقضية رقم 4000 المتهم فيها نتنياهو، وكذلك قضايا تشهير متعددة رفعتها أسرته ضد الصحفيين.

وقالت مصادر إن نافوت تل تسور، محامي نتنياهو، له أتعاب محاماة بقيمة 50 ألف شيكل- أي ما يعادل أكثر من 14 ألف دولار- لم يتم دفعها حتى الآن، بالإضافة إلى محاميين اثنين يدعيان بيني روبين وطال شابيرا، أنهيا عملهما لصالح رئيس وزراء الاحتلال في شهر مايو الماضي، ولهما أتعاب تبلغ قيمتها 200 ألف شيكل، أي ما يعادل نحو 58 ألف دولار.

محامو نتنياهو يطالبون بمستحقاتهم
وهاجم المحامون، نتنياهو، لعدم دفعه مستحقاتهم، إذ قال أحدهم- دون ذكر اسمه: "هذه المرة الأولى في حياتي المهنية التي لا يدفع فيها العميل الأتعاب بهذا الشكل"، وأضاف آخر: "عندما تذهب لتشاهد فيلمًا يجب أن تدفع التذكرة أولا".

وطالب تل زرو، في وقت سابق، العام الماضي، بأن يتم الموافقة لنتنياهو على الاقتراض أو تسلم منح مالية من أحد المقربين له، بقيمة مليوني دولار، من أجل تسديد نفقاته القانونية، وهو ما رفضته المحكمة العليا لدى تل أبيب في بداية الأمر، فيما قال «زرو» حينها إن بنيامين يتعرض لظلم من جانب القضاء.

نتنياهو يعتزم تغيير فريق المحامين
في السياق ذاته، قالت مصادر إسرائيلية لـ«هآرتس» إن نتيناهو يعتزم إجراء تغييرات في فريق محاميه، في حال رفضت لجنة الكنيست منحه الحصانة من القضائية، وإحالة قضايا الفساد ضده إلى المحاكمة.

من جانبه، رد متحدث باسم نتنياهو على المعلومات التي حصلت عليها الصحيفة الإسرائيلية، قائلًا، لـ«هآرتس»: "دون أن أصحح الأخطاء والتشويه الموجود في هذه المعلومات، إلا أنني أقول إنه سيتم دفع أتعاب المحاماة".

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