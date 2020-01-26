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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«نستله مصر» الراعي البرونزي لدورة الألعاب الأفريقية للأولمبياد الخاص 2020

الأحد 26/يناير/2020 - 03:21 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
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تشارك شركة نستله في دورة الألعاب الأفريقية الأولى للأولمبياد الخاص – مصر 2020 كراعي برونزي للبطولة، التي تقام للمرة الأولى في مصر في الفترة بين 23-31 من يناير الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما يشارك فريق "نستله" من ذوي القدرات الخاصة في الموكب الخاص أثناء المراسم الافتتاحية للدورة، كما يشارك أبطال الفريق في مسابقة خاصة لألعاب القوى التي تقام على هامش البطولة.

وأكدت نهلة كمال، عضو مجلس الإدارة التنفيذي ومدير عام العلاقات المؤسسية بشركة نستله مصر، أن رعاية نستله للبطولة تأتي انطلاقًا من اهتمام نستله بدعم ثقافة الدمج والتنوع والتى تعد أولوية لدينا وجزء لا يتجزأ من استراتيجية الشركة للتنمية المستدامة، حيث أنها تنعكس فى كافة مبادرتنا لخدمة المجتمع مثل برنامج "أجيال سليمة" والذى نحرص فيه على استخدام لغة الاشارة لتوصيل رسالتنا الى الاطفال من ضعاف السمع.

وأضافت "تكرس الشركة كافة مواردها لتعزيز القيم المشتركة في المجتمع والتي تتضمن دعم المواطنين من ذوي القدرات الخاصة ودمجهم في جميع جوانب الحياة المجتمعية، كذلك تقدم الشركة كافة سبل الدعم والتدريب لفريقها من الأبطال المتفوقين في ألعاب القوى ومنحهم شتى الفرص للمشاركة في كبرى المنافسات الدولية ومساعدتهم للتأهل للمنافسة في المحافل الدولية، حيث يشارك من فريق نستله البطل محمود بشر في منافسات تنس الطاولة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 بمدينة طوكيو (الدورة 32 للأولمبياد).

وبهذه المناسبة فنحن ندعوا جميع شركات القطاع الخاص أن تقدم كل الدعم لشبابنا من ذوى القدرات الخاصة حتى يصقلوا مواهبهم ليكونوا أعضاء فاعلين لخدمة وطنهم.

يذكر أن فريق نستله لذوى القدرات الخاصة تأسس عام 2006، ليضم 10 أبطال شاركوا في بطولة الجمهورية للشركات، وحصد الفريق 57 ميدالية متنوعة في البطولات المختلفة على مدار الـ14 عام، كما فاز بكأس بطولة الجمهورية مرتين في ألعاب القوى والألعاب المختلفة وهي رمي القرص، رمي الرمح، وثب طويل، 100 متر عدو، وتنس الطاولة.

وتستضيف دورة الألعاب الأفريقية الأولى للأولمبياد الخاص – مصر 2020 نحو 1,000 لاعبًا يمثلون 47 دولة حول العالم، في أربع رياضات وهي كرة القدم، وكرة السلة، والبوتشي، وألعاب القوى وتشهد حضور أكثر من 100,000 مشاهد.

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