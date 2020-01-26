دعاء العادلى تحول حبها القهوة لكتاب فى المعرض

"قهوتك معي".. هكذا أرادت أن تشارك دعاء العادلي في معرض القاهرة الدولي للكتاب بعملها الجديد، دعاء تعشق القهوة بكل نكهتها وأسرارها، قررت أن تترك كل شيء وتتخصص فيها، وحصلت على كورسات لصناعتها بشكل جديد ومختلف، ولعشقها الكتابة قررت دمج الكتابة مع القهوة.وقالت دعاء العادلي في تصريحاتها لـ"الدستور" إن المعرض مليء بالناس، وأن هناك وعيا كبيرا بالكتب، وهناك عددا كبيرا من الشباب الكتاب مشاركون مع دور النشر.وتابعت: "نسبة الإقبال كبيرة جدا ودور النشر منظمة جدا، كنت كل عام أذهب لمعرض الكتاب كزائرة، ولكن هذا العام أول مرة أشارك بكتابي عن القهوة، وذلك لحبي الشديد لها".وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء 22 يناير، فعاليات النسخة 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، رفقة عدد من الوزراء على رأسهم الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.وتقام فعاليات هذه الدورة، خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير، في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من إفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.الهيئة العامة المصرية للكتاب تتعاون مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51 كاملة، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما ستتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير» و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».وتشارك في الدورة الحالية 900 دار نشر بزيادة قدرها 25% عن الدورة السابقة فضلًا عن 99 توكيلًا، ويبلغ إجمالي عدد الأنشطة المقرر إقامتها على مدار أيامه 925 فعالية، ويشارك فيها 3502 مشارك، ويبلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة بزيادة 3 دول.وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.