إعلان أحادي.. إسرائيل تسمح بالسفر إلى السعودية للمرة الأولى

وقّع أرييه درعي، وزير داخلية الاحتلال الإسرائيلي، قرارا، اليوم الأحد، يسمح للإسرائيليين بالسفر إلى المملكة العربية السعودية، لأداء مناسك دينية، أو أعمال تجارية.وتعد هذه المرة الأولى التي تسمح فيها تل أبيب بالسفر منها مباشرة باتجاه السعودية، حسبما أذاعت القناة السابعة في تليفزيون الاحتلال الإسرائيلي.وينص الأمر على السماح بالمغادرة إلى المملكة العربية السعودية لأداء أركان دينية، مثل مناسك الحج والعمرة، أو وجود اجتماعات عمل والبحث عن الاستثمار، على أن تصل مدة التصريح لـ9 أيام، وأن يكون المسافر للمملكة قد رتب كافة إجراءات دخوله إليها، ويحمل دعوة من مسئول.وكذلك، جاء في الأمر، الذي وقع عليه درعي، أن منح تصريح سفر للمملكة السعودية مشروط بألا يوجد سبب يمنع إتمام رحلة الشخص من أي طرف آخر.وأوضح تليفزيون الاحتلال أن درعي نسق القرار مع قوات الأمن ووزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي والهيئات الأخرى ذات الصلة داخل إسرائيل.