عرض 3 أفلام من كلاسيكيات السينما التسجيلية.. الأربعاء

يواصل مركز الثقافة السينمائية، التابع للمركز القومي للسينما، برئاسة الدكتورة سعاد شوقي، نشاطه وعروضه السينمائية، في السادسة من مساء يوم الأربعاء ٢٩ يناير الجاري، بمقر مركز الثقافة السينمائية بوسط البلد " ٣٦ ش شريف – القاهرة"، وذلك تحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال.وعن الأفلام التي ستعرض، يقول الناقد مجدي الشحري مدير عام مركز الثقافة السينمائية، إن المركز سيعرض ثلاثة أفلام من كلاسيكيات السينما التسجيلية، كخدمة مجانية يحرص على تقديمها المركز، انطلاقا من الدور المنوط به لتعريف الأجيال بتاريخ وكنوز السينما التسجيلية.وأضاف الشحري، أن العرض يشمل فيلم "الفلاح الفصيح" للمخرج شادي عبد السلام، وفيلم "فن الفلاحين" للمخرج عبد القادر التلمساني، وفيلم " الصلاة من وحي مصر العتيقة" " للمخرجة نبيهة لطفي.