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محمد العسيري
الأحد 26 يناير 2020 الموافق 01 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

استقرار سعر اليورو اليوم

الأحد 26/يناير/2020 - 09:15 ص
اليورو
اليورو
راندا التوني
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سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 17.46 جنيه للشراء، و17.60 جنيه للبيع، وبلغت قيمته في بنك مصر 17.46 جنيه للشراء، و17.60 جنيه للبيع، فيما وصل سعر الصرف مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة 17.45 جنيه للشراء، و17.58 جنيه للبيع، خلال تعاملات اليوم الأحد.

وبلغ سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي 17.49 جنيه للشراء، و17.62 للبيع، فيما سجل السعر طبقا لمتوسط أسعار البنك المركزي 17.45 جنيه للشراء، و17.57 جنيه للبيع.


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