محمد رشاد يطرح كليب «لأ بسيطة».. اليوم

يستعد المطرب محمد رشاد، نجم برنامج اختيار المواهب الشهير «آراب أيدل»، بنسخته الثالثة لطرح أحدث أغنياته المصورة بعنوان «لأ بسيطة»، عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب».وتعاون محمد رشاد في أغنية «لأ بسطية» مع كل من الشاعر الغنائي هشام عبد الحليم، والملحن حسن سراج، والموزع الموسيقي طارق عبد الجابر، ومكساج وماستر ماهر صلاح، والفيديو كليب من إخراج نبيل مكاوى.وطرح محمد رشاد أغنية «دلع» على طريقة الفيديو كليب، عبر قناته الرسمية على موقع «يوتيوب»، وهي من ألحان محمود أنور، كلمات الشاعر محمد مصطفى، توزيع محمد شفيق.