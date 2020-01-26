مقتل 30 شخصًا على الأقل جراء فيضانات فى البرازيل

قتل 30 شخصًا على الأقل، وأصيب سبعة آخرون في فيضانات نجمت عن هطول أمطار غزيرة جنوبي البرازيل، وفقًا لما ذكره موقع «جي 1» الإخباري الإلكتروني.وقالت هيئة الدفاع المدني، في ولاية ميناس جريس، مساء السبت، إن 17 شخصًا على الأقل مازالوا في عداد المفقودين.وذكرت خدمة الطقس البرازيلية «إنميت» إن العاصمة الإقليمية بيلو هوريزونتي شهدت خلال اليومين الماضيين هطول أمطار هي الأكثر غزارة منذ أكثر من 100 عام.وهطل ما مجموعه 8. 171 لتر من مياه الأمطار لكل متر مربع خلال 24 ساعة، وأجبرت الانهيارات الأرضية أكثر من 2600 شخص في بيلو هوريزونتي على مغادرة منازلهم.