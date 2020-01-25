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توك شو

أستاذ طب نفسي عن ضحيتي البلكونة: «انتحار ممتد»

السبت 25/يناير/2020 - 11:50 م
ضحيتي البلكونة
ضحيتي البلكونة
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وصف الدكتور محمد مهدي، أستاذ الطب النفسي، حالة الأم التى ألقت بابنتيها من شرفة المنزل ثم ألقت بنفسها، بأنه نوع من الانتحار يسمّى "الانتحار الممتد" نتيجة لمرور المريض بحالة اكتئاب.

وأضاف «مهدي»، خلال استضافته ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع على قناة «دى إم سي»، أن الأم لجأت إلى ذلك، خوفًا على ابنتيها من الحياة بعد أن قررت الانتحار.

وتساءل مهدى، عن إهمال هذه السيدة من قبل إسرتها وأهالى المنطقة رغم علمهم بمرضها النفسى وانفصالها عن زوجها، لافتًا إلى أن مريض الاكتئاب غير مدرك لتصرفاته نتيجة لحدوث تغير فى كيمياء المخ.

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