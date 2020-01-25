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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

بمكالمة وهمية.. جودة عبد الخالق: هكذا أقنعت الروس بشراء البطاطس المصرية

السبت 25/يناير/2020 - 11:41 م
الدكتور جودة عبد
الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين الأسبق
أحلام عبدالرحمن
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كشف الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين الأسبق، خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، كيف أقنع الروس بالعدول عن قرارهم بحظر البطاطس المصرية، بزعم أنها مصابة بالعفن البني في أبريل 2012.

وقال عبد الخالق، إن مصر أكبر مشتري للقمح في العالم، وأي قرار متعلق بمناقصات القمح، تهتز له بورصات القمح العالمية، لهذا وظف هذا الأمر، ليتراجع الروس عن قرارهم.

وأشار إلى أنه كان يعرف الملحق التجاري الروسي، فطلبه لتناول القهوة في مكتبه، وأبلغ السكرتارية، أن تطلبه على الهاتف عندما يدخل الملحق التجاري مكتبه، ولا تتحدث.

وأضاف: "دخل الرجل، واتصلت، فرديت أيوه يا عبدالله، إزاي الأحوال، وإزاي ده؟"، وعندما أغلقت الهاتف، قلت له ده عبدالله ابن عمي بيقولي الحال زفت عشان مضطرين نحرث البطاطس في الأرض لأن سعرها في الحضيض، وسألني بقى المراكب راحة جاية بالقمح الروسي، والروس مبياخدوش البطاطس".

وتابع: "أنا كنت ببلغه رسالة غير مباشرة، فاتصل بعد 4 أيام، وقال لي عفوا يا معالي الوزير كان هناك خطأ في قراءة نتيجة التحاليل، ومفيش مشكلة في البطاطس".

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