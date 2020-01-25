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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

القومي للإعاقة ينظم الورشة الدامجة «حلمك بالمستقبل» بمعرض الكتاب (صور)

السبت 25/يناير/2020 - 09:36 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
نضال ممدوح
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نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أولى الورش الدامجة للأطفال بصالة 3 بجناح الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51 دورة جمال حمدان 2020 تحت عنوان "حلمك بالمستقبل"؛ والتي تستمر حتى 29 يناير الجاري.

خلال الورشة تعرف الأطفال المشاركين على أفكار بعضهم البعض حول المهن المختلفة التي يريدون أن يعملون بها في المستقبل.

وناقشت الورشة مع الأطفال المشاركين بعض أعمال المهن المختلفة وأهميتها في المجتمع، كمهنة الطبيب ومترجم لغة الإشارة ومذيع الراديو والمصور الفوتوغرافي، بالإضافة إلى مهنة التمثيل.

في سياق متصل؛ قال الدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس، إن الهدف من هذه الورشة هو تنمية الوعي لدى الأطفال بنظراتهم المستقبلية حول المهن المتعددة على الرغم من اختلافهم في طريقة الوصول إلى أحلامهم، والذي لن يتأتى إلا بالسعي والاجتهاد والصبر والتأني.

جدير بالذكر أن المجلس يشارك هذا العام في معرض القاهرة الدولي للكتاب بجناحه في بلازا 2، الذي يضم منتجات ثقافية وفنية لأكثر من 200 فنان من ذوي الإعاقات المختلفة، بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية خلال أيام المعرض، والتي يهدف من خلالها إلى توعية رواد المعرض بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز حقوقهم، وزيادة نسبة مشاركة ذوي الإعاقة في هذا الحدث الثقافي الدولي الضخم، ودعم وتشجيع الفنانين من ذوي الإعاقة للمشاركة في المعرض بأعمالهم الفنية في إطار مبدأ الدمج.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد افتتح، الأربعاء 22 يناير، فعاليات النسخة 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، رفقة عدد من الوزراء على رأسهم الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.

وتقام فعاليات هذه الدورة خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.

الهيئة العامة المصرية للكتاب تتعاون مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51 كاملة، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما ستتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير» و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».

وتشارك في الدورة الحالية 900 دار نشر بزيادة قدرها 25% عن الدورة السابقة فضلًا عن 99 توكيلًا، ويبلغ إجمالي عدد الأنشطة المقرر إقامتها على مدار أيامه 925 فعالية، ويشارك فيها 3502 مشارك، ويبلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة بزيادة 3 دول.

وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.
القومي للإعاقة ينظم الورشة الدامجة «حلمك بالمستقبل» بمعرض الكتاب (صور)
القومي للإعاقة ينظم الورشة الدامجة «حلمك بالمستقبل» بمعرض الكتاب (صور)
القومي للإعاقة ينظم الورشة الدامجة «حلمك بالمستقبل» بمعرض الكتاب (صور)
القومي للإعاقة ينظم الورشة الدامجة «حلمك بالمستقبل» بمعرض الكتاب (صور)
القومي للإعاقة ينظم الورشة الدامجة «حلمك بالمستقبل» بمعرض الكتاب (صور)
القومي للإعاقة ينظم الورشة الدامجة «حلمك بالمستقبل» بمعرض الكتاب (صور)
القومي للإعاقة ينظم الورشة الدامجة «حلمك بالمستقبل» بمعرض الكتاب (صور)
القومي للإعاقة ينظم الورشة الدامجة «حلمك بالمستقبل» بمعرض الكتاب (صور)

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