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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الباز يفضح أكاذيب الجزيرة وزعمها وفاة شاب برصاص الأمن

السبت 25/يناير/2020 - 09:23 م
الدكتور محمد الباز،
الدكتور محمد الباز،
أحلام عبدالرحمن
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فضح الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، أكاذيب قناة الجزيرة القطرية، وادعاءها وفاة شاب برصاص الأمن في سيناء.

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، إن قناة الجزيرة نشرت خبرًا أمس، نصه "قتل مواطنين اثنين برصاص عشوائي من كمين أمني بمركز العبد في شمال سيناء حسبما وثقت منصة نحن نسجل، صورة شاب".

وأوضح أن الصورة التي نشرتها الجزيرة باعتبارها لشاب توفي برصاص الأمن، هي صورة للشاب أحمد سلام، طالب في كلية خدمة اجتماعية بالشرقية من بلبيس، أكد زملاؤه أنه توفي في بيته إثر سكتة قلبية، ونعى جروب الكلية الشاب.

وأردف الباز: "أصدقاء أحمد دخلوا على خبر الجزيرة وشتموا قناة تجارة الدم، وقالوا إنها كذابة، فحذفت الجزيرة الخبر، لكنه ما زال مؤرشف على جوجل، يمكن رؤيته، وعند الولوج إليه يأتيك إشعار بأنه غير موجود.

وأضاف الباز: "حذفوا الخبر ليس لأنهم اكتشفوا أنه غير صحيح، ولكن لأنه انكشف كذبهم".

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