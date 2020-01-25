‎الجيش السوري يسيطر على بلدة معرشمشة وتلمنس

سيطر الجيش السوري، مساء اليوم السبت، على بلدتي معرشمشة وتلمنس الاستراتيجيتين بعدما طرد الجماعات الإرهابية منها، فيما تفصله أمتار قليلة عن دخول المزارع الشرقية لمدينة معرة النعمان.وقبل قليل، قالت وكالة الأنباء السورية، (سانا)، إن "وحدات من الجيش العربي السوري تطهر بلدة تلمنس من الإرهابيين وتلاحق فلولهم باتجاه وادي الضيف وقرية معرشمشة بريف إدلب".وأوضحت سانا أن وحدات الجيش نفذت عمليات دقيقة ترافقت برمايات مدفعية وصليات صاروخية تمهيدية على محور قرية أبو جريف وبلدتي كرسيان ومعر شمارين وقرية تقانة التابعة لمنطقة معرة النعمان أحد أكبر مناطق انتشار إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات الإرهابية المتحالفة معها بريف إدلب الجنوبي.وأشارت إلى أن العملية العسكرية على هذا المحور انتهت باستعادة السيطرة على بلدتي كرسيان ومعر شمارين وقريتي أبو جريف وتقانة وسط انهيار في صفوف الإرهابيين بعد مقتل عدد منهم وإصابة آخرين فيما لاذت مجموعات منهم باتجاه مدينة معرة النعمان.وحررت وحدات من الجيش أمس قرى وبلدات السمكة والتح ودير الشرقي بريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد امتصاص هجوم كبير شنه إرهابيو تنظيم جبهة النصرة أمس الأول وتكبيدهم خسائر بالأفراد والعتاد.