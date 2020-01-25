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السبت 25 يناير 2020 الموافق 30 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

نفاد موسوعة «شخصية مصر» لـ جمال حمدان بمعرض الكتاب (صور)

السبت 25/يناير/2020 - 08:57 م
نفاد موسوعة «شخصية
نفاد موسوعة «شخصية مصر»
نضال ممدوح
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شهد جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب٬ منذ ساعات الصباح الأولى لليوم الرابع من معرض القاهرة الدولي للكتاب٬ دورة جمال حمدان٬ زحاما شديدًا من قبل رواد المعرض حتى أن موسوعة "شخصية مصر" للدكتور جمال حمدان نفدت نسخها خلال الساعة الأولى للمعرض اليوم. علما بأن الهيئة تطبع 500 نسخة يوميا من الموسوعة سرعان ما تنفذ.

التقت "الدستور" بعدد من زوار الجناح وكان السؤال: لماذا الحرص الذي يكاد يصل لحد التشابك بالأيدي للحصول على نسخة من الموسوعة؟.

ــ أمينة عبد الظاهر طالبة في الصف الأول الثانوي ردت بكلمة واحدة: "عشان ده جمال حمدان"، حرصت أمينة أيضا على اقتناء كتب المسيح يصلب من جديد٬ لكازنتاكي٬ فئران ورجال٬ ما وراء الكتابة ديوان سيد حجاب٬ كتاب النهر والقهر لعزت قرني وغيرها من الكتب المتنوعة في فروع الآداب والفنون والمعرفة المختلفة.

بدوره؛ قال "زكريا محمد" خريج كلية طب الأسنان، إنه يحرص منذ ستة أعوام منذ بدأ زيارة المعرض على شراء كل كتبه من جناح هيئة الكتاب وهيئة قصور الثقافة نظرا لما تتمتع به هذه الإصدارات من ثراء المحتوى ورخص أسعارها المناسبة لجميع فئات القراء.

هبة عبد الرسول كانت مشترواتها من الهيئة المصرية العامة للكتاب عبارة عن: موسوعة شخصية مصر٬ موسوعة تاريخ الفن للدكتور ثروت عكاشة٬ كتاب أصول الفن لعزت قرني٬ مسرحية دقة بدقة لشكسبير وديوان شعري لمحمود درويش.

كما حرص "عمرو الصيفي" على اقتناء موسوعة شخصية مصر ليقرأها هو وابنته "سلمى" الطالبة بكلية الفنون الجميلة قسم النحت، والتي قالت إنها تقرأ منذ كانت في السابعة من عمرها٬ وهذه هي المرة الــ 15 لزيارة المعرض. اقتنت سلمي عناوين: تاريخ فن السينما في العالم٬ بجانب مترجمات من الأدب العالمي من إصدارات هيئة الكتاب.

أما "حسين رضوان" خريج كلية التجارة٬ جامعة عين شمس٬ أشار إلى أنه سبق وقرأ موجز موسوعة "شخصية مصر" عندما طرحت بمشروع مكتبة الأسرة٬ وعندما علم بأن الموسوعة صدرت كاملة سارع باقتنائها٬ حيث أنه فتن بالكتاب الموجز لها. كما اقتنى حسين عناوين: فئران السفينة٬ تباريح جريح٬ الجحيم.. وغيرها من الكتب المتنوعة في شتى مجالات المعرفة والفنون والآداب.

دكتور "خالد منتصر" تواجد بالقرب من جناح الهيئة العامة للكتاب وعندما سألناه عن تحليله لنفاذ موسوعة شخصية مصر خلال ساعة واحدة وهو ما يتكرر كل يوم منذ بدء المعرض، قال منتصر: "هذه الظاهرة تثبت أن مشكلتنا مشكلة هوية وأن خروج المصريين في 30 يونية ضد الإخوان كان لاستعادة الهوية المصرية التي كتب عنها جمال حمدان في شخصية مصر لأن المصريين خافوا على الـ dan الأساسي الذي يمثل الجين المصري الذي كان الإخوان يريدون تشويهه".

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد افتتح، الأربعاء 22 يناير، فعاليات النسخة 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، رفقة عدد من الوزراء على رأسهم الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.

وتقام فعاليات هذه الدورة خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.

الهيئة العامة المصرية للكتاب تتعاون مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51 كاملة، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما ستتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير» و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».

وتشارك في الدورة الحالية 900 دار نشر بزيادة قدرها 25% عن الدورة السابقة فضلًا عن 99 توكيلًا، ويبلغ إجمالي عدد الأنشطة المقرر إقامتها على مدار أيامه 925 فعالية، ويشارك فيها 3502 مشارك، ويبلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة بزيادة 3 دول.

وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.
نفاد موسوعة «شخصية مصر» لـ جمال حمدان بمعرض الكتاب (صور)
نفاد موسوعة «شخصية مصر» لـ جمال حمدان بمعرض الكتاب (صور)
نفاد موسوعة «شخصية مصر» لـ جمال حمدان بمعرض الكتاب (صور)
نفاد موسوعة «شخصية مصر» لـ جمال حمدان بمعرض الكتاب (صور)
نفاد موسوعة «شخصية مصر» لـ جمال حمدان بمعرض الكتاب (صور)
نفاد موسوعة «شخصية مصر» لـ جمال حمدان بمعرض الكتاب (صور)
نفاد موسوعة «شخصية مصر» لـ جمال حمدان بمعرض الكتاب (صور)
نفاد موسوعة «شخصية مصر» لـ جمال حمدان بمعرض الكتاب (صور)
نفاد موسوعة «شخصية مصر» لـ جمال حمدان بمعرض الكتاب (صور)
نفاد موسوعة «شخصية مصر» لـ جمال حمدان بمعرض الكتاب (صور)
نفاد موسوعة «شخصية مصر» لـ جمال حمدان بمعرض الكتاب (صور)
نفاد موسوعة «شخصية مصر» لـ جمال حمدان بمعرض الكتاب (صور)
نفاد موسوعة «شخصية مصر» لـ جمال حمدان بمعرض الكتاب (صور)
نفاد موسوعة «شخصية مصر» لـ جمال حمدان بمعرض الكتاب (صور)
نفاد موسوعة «شخصية مصر» لـ جمال حمدان بمعرض الكتاب (صور)
نفاد موسوعة «شخصية مصر» لـ جمال حمدان بمعرض الكتاب (صور)
نفاد موسوعة «شخصية مصر» لـ جمال حمدان بمعرض الكتاب (صور)
نفاد موسوعة «شخصية مصر» لـ جمال حمدان بمعرض الكتاب (صور)
نفاد موسوعة «شخصية مصر» لـ جمال حمدان بمعرض الكتاب (صور)
نفاد موسوعة «شخصية مصر» لـ جمال حمدان بمعرض الكتاب (صور)

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