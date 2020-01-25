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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

على عوف: «لائحة عليا الدواء» لم تعرض علينا

السبت 25/يناير/2020 - 08:39 م
على عوف
على عوف
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كشف على عوف، رئيس شعبة الدواء بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن أنه يجرى حاليًا إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة العليا للدواء التى تم استحداثها.
وأضاف «عوف»، لـ«الدستور»، أن الجهات المعنية بوضع اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة هى نقابة الصيادلة ووزارة الصحة والغرف التجارية ممثلة فى شعبتى الأدوية والصيدليات، وغرفة الأدوية باتحاد الصناعات والمجالس التصديرية الطبية والإدارة المركزية لشئون الصيدلة، والشركات الأجنبية، ومصانع الأدوية ونقابة الأطباء البيطريين وكذلك نقابة الأطباء البشريين، ووزارة الداخلية.
وتابع: «فوجئنا بتسريب نسخة نهائية للائحة على المواقع الإلكترونية، وعلمنا بعرض اللائحة على غرفة صناعة الدواء وكذلك الشركات الأجنبية، فى حين أنها لم تعرض علينا بالرغم من تمثيل الشعبة فى نحو ٨٠٠ شركة مصرية خاصة بالدواء على مختلف المستويات».
وأشار إلى أن الشعبة تعد خطابًا لكل من رئيس هيئة الدواء ورئيس الوزراء من أجل المشاركة فى وضع اللائحة التنفيذية للقانون، لافتًا إلى أن «صناعة الدواء فى مصر من أكثر الصناعات التى تعانى ولديها أزمات، ومن المفترض أن يتم إجراء مشاورات فى اتخاذ القرار، حتى نستطيع أن نتجاوز تلك الأزمات».
وقال إن مبيعات الأدوية شهدت ارتفاعًا بنحو ١٨٪ خلال ٢٠١٩ لتسجل ٧١ مليار جنيه، مقابل ٦٠ مليارًا خلال ٢٠١٨، ويرجع ذلك لزيادة الطلب على المستحضرات بالسوق المحلية.
كما حققت شركات الدواء العاملة فى السوق المصرية مبيعات بقيمة ٥٣.٩ مليار جنيه خلال العشرة شهور الأولى من العام الماضى، بنسبة نمو ٢٩.٤٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام ٢٠١٨.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القرار رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٠ بتشكيل مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، برئاسة الدكتور تامر عصام بدرجة وزير، والدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس الهيئة بدرجة نائب وزير، وعضوية كل من وزير الصحة والسكان ووزير التجارة والصناعة.

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