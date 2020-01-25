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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

زوجة بشير السباعي: صدقه الدائم تجاه كل شيء هو مكمن عبقريته

السبت 25/يناير/2020 - 07:55 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
نضال ممدوح
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تحدثت المترجمة الكاتبة، سارة السباعي، قرينة المترجم الراحل بشير السباعي، عن جانبه الإنساني كزوج وصديق، وذلك خلال الاحتفال الذي أقيم في قاعة المقهى الثقافي، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ضمن محور ظواهر ثقافية، بمشاركة أنور مغيث، مدير المركز القومي للترجمة، وأدارها الشاعر زين العابدين فؤاد.

وأكدت أنه كان شخصًا شديد الحساسية، وأن هذا الجانب من شخصيته لم يره أحد، قائلة: "كان بشير يظهر عكس ما يخفيه، ولهذا هناك جوانب متعددة في شخصيته لم يعرفها أحد، هذا إلى جانب تمتعه بالمرونة في كل ما يخص الأفكار، فلم يصادر أي فكرة، بل كان صادقًا تجاه أي قيمة ومبدأ، وهذا ما جعل علاقتنا تستمر رغم اختلافنا حول أشياء كثيرة"، مؤكدة أن علاقتها ببشير السباعي غيرت حياتها.

وأكدت سارة السباعي، أن صدقه الدائم تجاه كل شيء هو مكمن عبقريته، وهذه الصفة ساعدته كثيرًا في المضي نحو اكمال مشروعه من الالتفات إلى شيء، وأن الاستمرارية وتنظيم الوقت هما سر إنتاجه الضخم.

من جانبه؛ وصف الشاعر زين العابدين فؤاد، الراحل بشير السباعي، بالمفكر والفيلسوف الكبير، وأكد أنه ترك بصمة خاصة في كل مجال في الثقافة المصرية، ومنحنا ثروة نفيسة تكمن أهميتها في أنها مستمرة، وباقية، واختتم حديثه بأن بشير السباعي ساكن في قلوب محبيه، وفي كل ورقة كتبها.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد افتتح، الأربعاء 22 يناير، فعاليات النسخة 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، رفقة عدد من الوزراء على رأسهم الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.

وتقام فعاليات هذه الدورة، خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير، في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من إفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.

الهيئة العامة المصرية للكتاب تتعاون مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51 كاملة، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما ستتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير» و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».

وتشارك في الدورة الحالية 900 دار نشر بزيادة قدرها 25% عن الدورة السابقة فضلًا عن 99 توكيلًا، ويبلغ إجمالي عدد الأنشطة المقررة إقامتها على مدار أيامه 925 فعالية، ويشارك فيها 3502 مشارك، ويبلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة بزيادة 3 دول.

وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية - معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.
زوجة بشير السباعي: صدقه الدائم تجاه كل شيء هو مكمن عبقريته
زوجة بشير السباعي: صدقه الدائم تجاه كل شيء هو مكمن عبقريته
زوجة بشير السباعي: صدقه الدائم تجاه كل شيء هو مكمن عبقريته
زوجة بشير السباعي: صدقه الدائم تجاه كل شيء هو مكمن عبقريته

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