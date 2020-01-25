رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 25 يناير 2020 الموافق 30 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نجاة 78 شخصًا من الغرق أمام سواحل ليبيا

السبت 25/يناير/2020 - 07:53 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
طباعة
أنقذت السفينة الانسانية "آلان كردي"، السبت، 78 شخصًا، كانوا على مركبين واجهتهما صعوبات في البحر قبالة السواحل الليبية، بحسب ما أعلنت منظمة "سي آي" غير الحكومية الألمانية.

وتمكنت السفينة التابعة للمنظمة التي "تم الاتصال بها بشكل طارئ" أول الأمر من انقاذ 62 شخصًا بينهم 8 نساء و7 أطفال، من زورق مطاطي، بحسب بيان المنظمة.

وبعد تلقيها بلاغًا من سفينة شحن، أنقذت 16 شخصًا بينهم ثلاثة كانوا يعانون "حالة اجتفاف خطرة" على متن مركب "غير قادر على الإبحار"، وفق المصدر ذاته، ثم أمرت بارجة تابعة لحرس السواحل الليبيين السفينة الإنسانية بالابتعاد.

وقالت يوهانا بوهل، رئيسة عمليات السفينة الإنسانية في البيان، إن "ما يسمى بحرس السواحل الليبيين يتعاملون مع منطقة بحث وإنقاذ باعتبارها المياه الإقليمية، ويضايقون عناصر الإنقاذ ويصدرون تعليمات غير قانونية".

ولم توضح المنظمة حتى الآن أين تنوي إنزال من أنقذتهم.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

حقيقة رقص وزيرة دفاع لبنان في مطعم ببيروت (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

الإخوان على أبواب السلطة.. صحيفة فرنسية تحذر من تنبؤات «الخضوع»

منذ حوالي 8 ساعات

شاكيد: «صفقة القرن» فرصة لفرض سيادة إسرائيل على الضفة والأغوار

منذ يوم

«ودّع أمه».. اللحظات الأخيرة في حياة محمد حسن خليفة (فيديو)

الصور

image description

محافظ الوادي يفتتح 5 مشروعات جديدة في الخارجة (صور)

image description

20 صورة ترصد احتفالات حقول البترول والخبراء الأجانب بعيد الشرطة

image description

صور حفل كارول سماحة في أوبرا جامعة مصر

image description

صور مباراة الزمالك ومازيمبى

image description

هايدى ضحية «the voice kids» في ضيافة «الدستور»

الأكثر قراءة

حقيقة رقص وزيرة دفاع لبنان في مطعم ببيروت (فيديو)

وضع نادية لطفي على «التنفس الصناعي» ومنع الزيارة

أول تعليق من العراق على بيع أرض سفارتها في واشنطن

هزة أرضية جديدة بقوة 5.2 ريختر تضرب تركيا

إنفوجراف

image description

«البنك الدولى» يكشف تفاصيل معدلات النمو العالمية (إنفوجراف)

image description

3 مؤسسات إخوانية مولتها واشنطن (إنفوجراف)

image description

بعد تدهور صحة خامنئي.. 4 مرشحين لخلافة مرشد إيران «إنفوجراف»

image description

10 معلومات عن محمد حسن خليفة فقيد معرض الكتاب (انفوجراف)

أيام زمان

لعب المصارعة الحرة.. الهوايات الغريبة لـ رشدى أباظة

لهذا السبب.. نجيب محفوظ رفض بيع أحد أعماله لـ ماجدة الصباحى

«الشتائم ستكلفك».. هكذا واجه «السادات» التحرش في شوارع القاهرة

ليس كما هو شائع.. حقيقة جملة «مفيش فايدة» لسعد زغلول

نجم الساعة

لعب المصارعة الحرة.. الهوايات الغريبة لـ رشدى أباظة

الصحة

دراسة تقود للكشف المبكر عن مرض التصلب الجانبي الضموري

تطوير اختبار دم قادر على التنبؤ بتوقيت بدء انقطاع «الطمث»

الأسبرين يقلل احتمالات الولادة قبل اكتمال شهور الحمل

دراسة: «المشى» يوميًا يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

منوعات

العثور على أقدم حفرة لـ«نيزك» فى أستراليا

«فيزوف» حول أدمغة ضحاياه لزجاج

«هتلر فى الجحيم» لوحة عمرها 76 عامًا فى متحف ألمانى

لمدة 8 دقائق.. بريطانى يسبح في بحيرة جليدية بالقطب الجنوبى

مقالات الرأي
ماجد حبته
لم يندم على تعذيب المعتقلين!
ماجد حبته
تركيا «إفريقية» فى دافوس!
بسنت حسن
الإلحاد والعلمانية والحجاب
مؤمن المحمدي
«الواقع» الواقع
المزيد

الثقافة

غدًا.. عرض موسيقى وأزياء فى افتتاح معرض «مصرية أنا» بالهناجر

أماني التونسي تحاضر عن «سينما الميزانية المناسبة» بجاليري أبونتو.. اليوم

شربل داغر يشارك في معرض الكتاب بـ«عِشها مثلَ أبد لا ينقضي»

جاليري «بهلر» يعلن الأعمال الفائزة بمسابقة الشباب