رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 25 يناير 2020 الموافق 30 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تطالب الصين بالسماح لمواطنيها بمغادرة ووهان

السبت 25/يناير/2020 - 06:42 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ا ش ا
طباعة
تبحث السفارة الروسية لدى بكين، مع السلطات الصينية تنظيم عملية إجلاء المواطنين الروس من مقاطعة هوبي عاصمة مدينة ووهان المغلقة بسبب انتشار وباء فيروس "كورونا الجديد" القاتل الذي ظهر أواخر شهر ديسمبر الماضي في الصين.

ونقلت مواقع روسية، السبت عن مسئول بالسفارة الروسية في بكين قوله- إن "المواطنين الروس يتواصلون بشكل مستمر مع السفارة لمعرفة ترتيبات مغادرة مقاطعة هوبي عاصمة مدينة ووهان المنتشر فيها وباء فيروس كورونا القاتل"، مطالبًا في الوقت ذاته الصين بالسماح للمواطنين الروس بمغادرة ووهان في أسرع وقت.

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن السلطات الصينية لم توافق حتى الآن على طلب مغادرة المواطنين الروس من مدينة ووهان التي تعد مركز تفشي الوباء، وذلك عقب فرضها حجرًا صحيًا على المدينة ومنعت الدخول إليها أو الخروج منها.

يأتي هذا في الوقت الذي أفادت فيه تقارير إخبارية بأن الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا تعتزمان إجلاء دبلوماسييها ومواطنيها من مدينة ووهان، مركز انتشار وباء "كورونا الجديد".

وكانت الصين أعلنت في وقت سابق اليوم حالة الطوارئ القصوى في 25 مقاطعة بسبب فيروس كورونا، في ظل ارتفاع عدد حالات الوفاة والإصابات.

يشار إلى أن فيروس كورونا يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة، مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 20 ساعة

«انقلب السحر على الساحر».. وائل غنيم يفضح الإخواني أنس حسن

منذ ساعتين

«المصريون فضحوه».. فشل دعوات المقاول الأجير محمد علي

منذ حوالي 6 ساعات

شاكيد: «صفقة القرن» فرصة لفرض سيادة إسرائيل على الضفة والأغوار

منذ حوالي 20 ساعة

وائل غنيم عن تلقيه تهديدات: لو اتقتلت تميم بن حمد المسؤول

الصور

image description

محافظ الوادي يفتتح 5 مشروعات جديدة في الخارجة (صور)

image description

20 صورة ترصد احتفالات حقول البترول والخبراء الأجانب بعيد الشرطة

image description

صور حفل كارول سماحة في أوبرا جامعة مصر

image description

صور مباراة الزمالك ومازيمبى

image description

هايدى ضحية «the voice kids» في ضيافة «الدستور»

الأكثر قراءة

حقيقة رقص وزيرة دفاع لبنان في مطعم ببيروت (فيديو)

أول تعليق من العراق على بيع أرض سفارتها في واشنطن

وضع نادية لطفي على «التنفس الصناعي» ومنع الزيارة

شاكيد: «صفقة القرن» فرصة لفرض سيادة إسرائيل على الضفة والأغوار

إنفوجراف

image description

«البنك الدولى» يكشف تفاصيل معدلات النمو العالمية (إنفوجراف)

image description

3 مؤسسات إخوانية مولتها واشنطن (إنفوجراف)

image description

بعد تدهور صحة خامنئي.. 4 مرشحين لخلافة مرشد إيران «إنفوجراف»

image description

10 معلومات عن محمد حسن خليفة فقيد معرض الكتاب (انفوجراف)

أيام زمان

لعب المصارعة الحرة.. الهوايات الغريبة لـ رشدى أباظة

لهذا السبب.. نجيب محفوظ رفض بيع أحد أعماله لـ ماجدة الصباحى

«الشتائم ستكلفك».. هكذا واجه «السادات» التحرش في شوارع القاهرة

ليس كما هو شائع.. حقيقة جملة «مفيش فايدة» لسعد زغلول

نجم الساعة

لعب المصارعة الحرة.. الهوايات الغريبة لـ رشدى أباظة

الصحة

تطوير اختبار دم قادر على التنبؤ بتوقيت بدء انقطاع «الطمث»

الأسبرين يقلل احتمالات الولادة قبل اكتمال شهور الحمل

دراسة: «المشى» يوميًا يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

زيادة احتمالات الإصابة بـ«عرق النسا» أثناء الحمل

منوعات

العثور على أقدم حفرة لـ«نيزك» فى أستراليا

«فيزوف» حول أدمغة ضحاياه لزجاج

«هتلر فى الجحيم» لوحة عمرها 76 عامًا فى متحف ألمانى

لمدة 8 دقائق.. بريطانى يسبح في بحيرة جليدية بالقطب الجنوبى

مقالات الرأي
ماجد حبته
تركيا «إفريقية» فى دافوس!
بسنت حسن
الإلحاد والعلمانية والحجاب
مؤمن المحمدي
«الواقع» الواقع
د.كريمة الحفناوى
مكتبة إبيار الثقافية بمحافظة الغربية
المزيد

الثقافة

أماني التونسي تحاضر عن «سينما الميزانية المناسبة» بجاليري أبونتو.. اليوم

شربل داغر يشارك في معرض الكتاب بـ«عِشها مثلَ أبد لا ينقضي»

جاليري «بهلر» يعلن الأعمال الفائزة بمسابقة الشباب

«شباكي بيطُل ع الأَجرام» ديوان شعر بالعامية لـ محمود بيومي