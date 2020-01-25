صابر الرباعي يستعد لتقديم أوبريت عربي مع هؤلاء النجوم

كشف الفنان التونسي صابر الرباعي، بعض أسراره الشخصية وأعماله الفنية التي يستعد لتقديمها خلال الفترة المقبلة.وقال صابر الرباعي، خلال لقائه في برنامج "نجوم"، عبر إذاعة "موازييك fm"، المغربية، إنه يستعد للمشاركة في أوبريت عربي ضخم يحمل اسم "صناع الأمل"، مع الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، والفنان اللبناني راغب علامة، والفنانة السورية أصالة، والفنانة التونسية لطيفة، والفنان المغربي سعد لمجرد، لافتًا إلى أن الأوبريت برعاية الإمارات، مؤكدًا أنه يشارك فيه بالمجان.وأوضح أن لديه مخزون أغاني تم تسجيلها من عامين أو ثلاثة ولكنه لن يخرجها للنور حتى تسنح له الفرصة.يذكر أن الفنان التونسي صابر الرباعي، أحيى آخر حفلاته في موسم الرياض، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالسعودية وظهر خلال الحفل بنظارة طبية وشاركه في الحفل وقتها الفنانة شيرين عبدالوهاب.