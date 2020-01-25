ظهور ترامب في معرض الكتاب (صور)



شهد جناح السفارة الأمريكية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ظهور تمثال مجسم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي الخلفية صورة كبيرة للبيت الأبيض، وبجوارها جملة مكتوبة باللغة الإنجليزية مفادها "عندما تكون الصحافة حرة والقراءة متاحة للجميع.. يصبح المجتمع آمنًا".



ويقوم الجناح بعرض العديد من الكتب والروايات الأمريكية بأسعار مخفضة لزوار المعرض الراغبين في التعرف على ثقافة المجتمع الأمريكي.



وتعتبر مشاركة السفارة الأمريكية في معرض القاهرة الدولي للكتاب هي الثانية بعد مشاركتها في الدورة الماضية. شهد جناح السفارة الأمريكية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ظهور تمثال مجسم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي الخلفية صورة كبيرة للبيت الأبيض، وبجوارها جملة مكتوبة باللغة الإنجليزية مفادها "عندما تكون الصحافة حرة والقراءة متاحة للجميع.. يصبح المجتمع آمنًا".ويقوم الجناح بعرض العديد من الكتب والروايات الأمريكية بأسعار مخفضة لزوار المعرض الراغبين في التعرف على ثقافة المجتمع الأمريكي.وتعتبر مشاركة السفارة الأمريكية في معرض القاهرة الدولي للكتاب هي الثانية بعد مشاركتها في الدورة الماضية.





وتقام فعاليات هذه الدورة خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.



وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض. وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد افتتح، الأربعاء 22 يناير، فعاليات النسخة 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، رفقة عدد من الوزراء على رأسهم الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.وتقام فعاليات هذه الدورة خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.

الهيئة العامة المصرية للكتاب تتعاون مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51 كاملة، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما ستتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير» و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».