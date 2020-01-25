أشرف زكي يهنئ صلاح عبدالله بعيد ميلاده: «كبير العيلة»

هنأ الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الفنان صلاح عبدالله بعيد ميلاده الـ65، الذي يوافق اليوم 25 يناير.ونشر أشرف زكي، صورة الفنان صلاح عبدالله عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "كبير العيلة، كل لحظة وأنت معانا منورنا ومكبرنا".يُذكر أن الفنان صلاح عبدالله، يشارك في دراما رمضان المقبل بمسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، وإنتاج شركة سينرجي، كما يشارك أيضًا في فيلم "الخطة العامية" مع غادة عادل وبيومي فؤاد، وإخراج معتز التوني.