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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

السعيد: مؤلفات عزة هيكل دعوة مقاومة لتغيير نظرة الرجل للمرأة

السبت 25/يناير/2020 - 05:23 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
نعمات مدحت ــ سارة هاني - عدسة: هاجر رضا
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قال الدكتور محمد السعيد، رئيس قسم اللغة الإنجليزية بكلية التربية جامعة عين شمس، إن الكاتبة عزّة هيكل تمثل ظاهرة ثقافية تنويرية عظيمة، ومن الكُتّاب القلائل الذين يجيدون المدخل الثقافي في مؤلفاتها، ويتحلّون بالموضوعية في الكتابة ضد الرجل.

أضاف السعيد، خلال كلمته في ندوة "تحرير الرجل"، بقاعة كاتب وكتاب بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أن كتابات هيكل تمثل نوعًا من المقاومة وتنمية الوعي والدفع بمنتهي النعومة أن تجعل الرجل يغيّر فكره تجاه المرأة.

أشار إلى أن الكتاب وجد اهتمامًا من خارج مصر؛ نظرًا لتميزه، ودعوته الصريحة الموضوعية لتحرير الرجل من قيود المجتمع ضد المرأة، مؤكدًا أنّني أعتبر المرأة تراثًا جديدًا، لكن المجتمع يحتاج إلى تربية وإعادة النظر في علاقة الرجل بالمرأة، فجميع الخطابات تكرّس لجعل الرجل مصدر الأمن والحماية، وأن المرأة هامشيّة وضحيّة للمجتمع.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الأربعاء الماضي قد افتتح فعاليات النسخة 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، رفقة عدد من الوزراء على رأسهم الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.

وتقام فعاليات هذه الدورة خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من إفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.

وتتعاون الهيئة العامة المصرية للكتاب مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51 كاملة، التي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما ستتعاون الهيئة مع دار الهلال، أيضًا، لنشر 8 عناوين لجمال حمدان منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير» و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».

وتشارك في الدورة الحالية 900 دار نشر بزيادة قدرها 25% عن الدورة السابقة فضلًا عن 99 توكيلًا، ويبلغ إجمالي عدد الأنشطة المقرر إقامتها على مدار أيامه 925 فعالية، ويشارك فيها 3502 مشارك، ويبلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة بزيادة 3 دول.

وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض- رمسيس- معرض الكتاب»، و«العباسية- الحي السادس- معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة- السبع عمارات- معرض الكتاب»، و«الأميرية- المطرية- معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة- السيدة عائشة- معرض الكتاب»، و«مدينة السلام- الأوتوستراد- معرض الكتاب»، و«المظلات- حدائق القبة- معرض الكتاب»، و«15 مايو- معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.
السعيد: مؤلفات عزة هيكل دعوة مقاومة لتغيير نظرة الرجل للمرأة
السعيد: مؤلفات عزة هيكل دعوة مقاومة لتغيير نظرة الرجل للمرأة
السعيد: مؤلفات عزة هيكل دعوة مقاومة لتغيير نظرة الرجل للمرأة
السعيد: مؤلفات عزة هيكل دعوة مقاومة لتغيير نظرة الرجل للمرأة

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