«قصور الثقافة» تكشف عن حجم مبيعاتها في أول يومين بمعرض الكتاب

بلغت مبيعات الهيئة العامة لقصور الثقافة في اليوم الأول والثانى من مشاركتها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51، تحت شعار "مصر إفريقيا ثقافة التنوع" دورة دكتور جمال حمدان، والذى يستمر حتى 3 فبراير 2020 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، (20477) كتابًا من مجموعة السلاسل التى تصدرها الهيئة ومنها "الزخائر، روائع الأدب العالمى، كتابات نقدية، حكايات مصر، آفاق عالمية، ذاكرة الكتاب، فائزون، إضافة إلى سلسلة جديدة بعنوان «الهوية».. وغيرها".تقدم الهيئة من خلال الإدارة المركزية للشئون الثقافية هذا العام عددًا من العناوين التى تحوز اهتمام القرّاء وتحرص على اقتنائها، خاصة أن الهيئة تنشر كتب وتقوم ببيعها بتخفيض يصل إلى 50% وتتراوح أسعارها بين جنية واحد وخمسة وعشرون جنيهًا، ومن بين هذه الإصدارات ما يهتم بالأدب العربى والعالمى والمسرح والموسيقى والتراث، والترجمات من وإلى العربية ومنها "سوار العقيق" لألكسندر كوبرين، ترجمة بكر يوسف، "بطل من هذا الزمان" تأليف ميخائيل ليرمونتوف، ترجمة سامى الدروبى، "الجوع والعطش" تأليف أوجين يونيسكو، ترجمة سامية أسعد، "الفروق فى اللغة" لأبو هلال العسكرى، "تكوين مصر" لمحمد شفيق غربال، "سندباد مصرى" لحسين فوزى.كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، افتتح، الأربعاء الماضي، فعاليات النسخة 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، رفقة عدد من الوزراء على رأسهم الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.وتقام فعاليات هذه الدورة خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من إفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.الهيئة العامة المصرية للكتاب تتعاون مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51 كاملة، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما ستتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير» و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».وتشارك في الدورة الحالية 900 دار نشر بزيادة قدرها 25% عن الدورة السابقة فضلًا عن 99 توكيلًا، ويبلغ إجمالي عدد الأنشطة المقرر إقامتها على مدار أيامه 925 فعالية، ويشارك فيها 3502 مشارك، ويبلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة بزيادة 3 دول.وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض- رمسيس- معرض الكتاب»، و«العباسية- الحي السادس- معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة- السبع عمارات- معرض الكتاب»، و«الأميرية- المطرية- معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة- السيدة عائشة- معرض الكتاب»، و«مدينة السلام- الأوتوستراد- معرض الكتاب»، و«المظلات- حدائق القبة- معرض الكتاب»، و«15 مايو- معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.