تقنين أوضاع موظفى الصناديق الخاصة يخضع لدراسة «الوزراء»

أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن تقنين أوضاع العمالة المعينة بالفصل المستقل على حساب الصناديق والحسابات الخاصة محل دراسة حاليًا بمجلس الوزراء، مشيرًا إلى أنه لم تصدر بعد تعليمات رسمية بشأن تحديد المعاملة الوظيفية للعمالة المثبته علي الصناديق الخاصة.وأضاف رئيس الجهاز، أن دراسة تقنين أوضاع موظفى الصناديق الخاصة تشمل حاليًا الموظفين الذين تم التعاقد معهم قبل صدور قرار حظر التعاقدات المؤقتة، بدءًا من شهر مايو 2012، موضحًا أن الجهاز قام بدراسة الموضوع المعروض، وانتهى الرأي إلى أن تقنين أوضاع موظفي الصناديق الخاصة يخضع لدراسة مجلس الوزراء.جاء ذلك ردًا على استفسارات وردت لجهاز التنظيم والإدارة من محافظ الأقصر، بشأن طلب الإفادة حول كيفية تحديد المعاملة الوظيفية للعمالة المعينة بالفصل المستقل على حساب الصناديق والحسابات الخاصة قبل 30-4-2012، بكل من الديوان العام ومديرية الشئون الصحية بالمحافظة ذاتها.