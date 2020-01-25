شرطة ذى قار العراقية: نرفض استخدام العنف ضد المتظاهرين

أكدت قيادة شرطة محافظة ذي قار العراقية، رفضها التام لاستخدام العنف ضد المتظاهرين أو فض أي اعتصام بالقوة.ونفت شرطة ذي قار، في بيان لها أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، وجود أية نوايا لفض الاعتصامات في المحافظة بالقوة، أو استعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين أو سقوط قتلى أو جرحى جراء إطلاق الشرطة الرصاص على المتظاهرين في ذي قار الواقعة جنوب العراق.وشددت على وجود تعاون مشترك بين شرطة ذي قار والمتظاهرين، لمنع وقوع أي أعمال عنف خلال الاحتجاجات التي تطالب بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية في البلاد، مؤكدة في الوقت ذاته استقرار الوضع الأمني في المحافظة.ودعت شرطة ذي قار وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي إلى ضرورة تحري الدقة والمصداقية، وعدم نشر أية معلومات مغلوطة قد تؤدي إلى إحداث بلبلة بين المواطنين وإثارة الرأي العام.