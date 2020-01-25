الرئيس الصيني يبحث منع انتشار فيروس «كورونا»

اجتمع الرئيس الصيني، شي جين بينج، اليوم السبت، بالمكتب السياسي حول تدابير مكافحة انتشار فيروس "كورونا" الذي انتشر في بلاده وعدد من الدول الأخرى.ووصل عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في الصين، اليوم السبت إلى 41 حالة، في حين تم تأكيد إصابة أكثر من 1300 شخص على مستوى العالم، وفقًا للتليفزيون الصيني.وحدثت كل حالات الوفاة الجديدة في ووهان مركز تفشي الفيروس، والتي تم عزلها صحيًا بشكل فعلي مع مسارعة الصين لاحتواء انتشار الفيروس، والغالبية العظمى من حالات الإصابة وكل حالات الوفاة المؤكدة، حتى الآن، كانت في الصين ولكن تم أيضا اكتشاف الفيروس في تايلاند وفيتنام وسنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان ونيبال وفرنسا والولايات المتحدة وأستراليا.ويعتقد مسئولو الصحة أن الفيروس بدأ في الأساس في سوق ووهان، حيث يتم فيها الاتجار بالحيوانات البرية بشكل غير قانوني.وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا الجديد يمثل "حالة طوارئ في الصين" لكنها أحجمت عن إعلانه مثار قلق دولي، ولكن الفيروس واصل الانتشار عالميًا.