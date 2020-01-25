ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا إلى 22 قتيلًا و1030 مصابًا

كشف وزير الداخلية التركي سليمان سويلو، اليوم السبت، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب شرق البلاد لتصل إلى 22 قتيلًا ونحو 1030 مصابًا.وقال، في مؤتمر صحفي نقلته شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية، إن 18 شخصا لقوا حتفهم في محافظة "إلازيغ"، فضلا عن أربعة آخرين في ولاية "ملاطية" المجاورة، كما تم إنقاذ 39 شخصًا من تحت أنقاض المباني المنهارة.من جانبه، صرّح وزير الصحة التركي فهرتين كوكا، خلال المؤتمر ذاته، بأن فرق الإنقاذ ما زالت تبحث عن مزيد من الأفراد تحت أنقاض المباني المنهارة، مشيرا إلى وجود 34 مصابًا بالعناية المركزة.وكانت رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث التركية قد أعلنت، أمس، أن زلزالًا بلغت قوته 6.8 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية "إلازيغ"، التي تبعد بنحو 565 كيلومترًا عن العاصمة أنقرة، على عمق 6.75 كم تحت الأرض، أعقبته عدة توابع زلزالية وصلت شدة إحداها إلى 5.4 درجة، مشيرة إلى أن 28 فريقًا من قوات الإنقاذ شاركوا في مساعدة المتضررين على مدار اليوم كاملًا.