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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصوت والضوء» تقدم عرضًا خاصًا باللغة الصينية

السبت 25/يناير/2020 - 12:44 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
فاتن غلاب
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أقامت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية عرضًا خاصًا لوفد رفيع المستوى من السفارة الصينية، على رأسهم المستشار الثقافي لسفارة الصين، وأعضاء الجالية الصينية وعدد كبير من الشخصيات الهامة

وقال محمد عبد العزيز، رئيس الصوت والضوء، إن ذلك "في إطار التعاون المشترك مع السفارة الصينية وبمناسبة الاحتفال بعيد الربيع الصيني وبمرور عام على إطلاق اللغة الصينية في برنامج الصوت والضوء لأول مرة في التاريخ بمنطقه الهرم والكرنك، كما نحتفل أيضا مع بداية العام الحالي بإطلاق اللغة الصينية في منطقتي فيلة وأبوسمبل، وذلك لأول مرة في تاريخ المنطقتين، وبهذا تصبح معظم مناطق الصوت والضوء ناطقة باللغة الصينية، فمصر بالنسبة للصين تعتبر ضمن أفضل 5 وجهات إفريقية، طبقًا لتقرير سابق نشرته شبكة خدمات السفر الصينية وزيارات فخامة الرئيس السيسي إلى دولة الصين قد عززت ذلك في زيادة معدلات السياحة الصينية الوافد لمصر.

يذكر أن وسائل إعلامية صينية قد غطت العرض الخاص للصوت والضوء باللغة الصينية، وكذلك الوسائل الإعلامية المصرية.

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