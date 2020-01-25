رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 25 يناير 2020 الموافق 30 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أجندة أعمال وزير التعليم العالى أثناء زيارته الولايات المتحدة

السبت 25/يناير/2020 - 12:32 م
صوره من الحدث
صوره من الحدث
إسراء جمال
طباعة
بدأ الدكتور خالد عبدالغفار اجتماعاته مع عدد من كبار مسئولي التعليم العالي الأمريكيين فور وصوله العاصمة الأمريكية واشنطن.

حيث اجتمع عبدالغفار، أمس، مع ممثلي المجلس الأمريكي للتعليم، والرابطة الأمريكية للكليات، ورابطة الجامعات الحكومية، والجامعات القائمة على المنح، ومجلس الكليات المستقلة، ومعهد التعليم الدولي، بحضور ممثلين عن جامعات جورج واشنطن وميريلاند، والجامعة الأمريكية، وذلك بمقر المجلس الأمريكي للتعليم.

وخلال الاجتماع استعرض الوزير الوضع الحالي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، وما تشهده من تطورات وتحديثات، وتطلعات مستقبلية.

كما تناول الاجتماع سبل التعاون في مجالات التعليم العالي، ومنها الابتعاث والشراكة مع الجامعات الأمريكية، وإيفاد طلاب أمريكيين للدراسة في مصر.

كما التقى الوزير بممثلي رابطة الكليات الطبية الأمريكية وجمعية تعليم طب الأسنان الأمريكية، وذلك بمقر الرابطة بواشنطن.

وخلال اللقاء تمت مناقشة سبل التعاون بين الوزارة والجهتين؛ بهدف زيادة التبادل الطلابي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وتفعيل أطر التعاون المشترك لتدريب الأطباء وأطباء الأسنان، فضلا عن التعاون من أجل تطوير البرامج الدراسية.

ومن جهة أخرى التقى الوزير بمقر السفارة المصرية بواشنطن، بما يزيد على ثلاثين أستاذًا وباحثًا أمريكيًّا من أصل مصري بجامعات جورج واشنطن وجورج مايسون وميريلاند وجونز هوبكينز، وعدد من ممثلي البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والمعاهد الوطنية للصحة، وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية، والمبتعثين المصريين.

وقدم الوزير عرضًا عن المنظومة التعليمية والبحثية المصرية، وما تشهده من تطوير وتحديث باستثمارات ضخمة، وأبرز الرؤى والتطلعات المستقبلية التي تسعى إلى تحقيقها.

وخلال اللقاء تمت مناقشة سبل التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والشراكة مع الجامعات الأمريكية، وأشاد الحضور بالتطورات التي تشهدها منظومة التعليم العالي في مصر، وأبدوا تطلعهم للتعاون البناء مع مصر في كل المجالات التعليمية والبحثية.

واختتم الوزير لقاءات أمس بلقاء السيدة مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشئون الثقافية والتعليمية بمكتب السفير. ياسر رضا سفير جمهورية مصر العربية لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

حيث تمت مناقشة سبل دعم التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، ودعم إنشاء أفرع لجامعات أمريكية بمصر، ودعم زيادة عدد المبتعثين من الجانبين.
أجندة أعمال وزير التعليم العالى أثناء زيارته الولايات المتحدة
أجندة أعمال وزير التعليم العالى أثناء زيارته الولايات المتحدة
أجندة أعمال وزير التعليم العالى أثناء زيارته الولايات المتحدة
لقاء الوزير مع رابطة المجلس الأمريكي للتعليم
لقاء مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكية
أجندة أعمال وزير التعليم العالى أثناء زيارته الولايات المتحدة
أجندة أعمال وزير التعليم العالى أثناء زيارته الولايات المتحدة
أجندة أعمال وزير التعليم العالى أثناء زيارته الولايات المتحدة
لقاء الوزير مع رابطة المجلس الأمريكي للتعليم
لقاء مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكية

موضوعات متعلقة

منذ يوم

دمج 11 شركة حكومية في 5 كيانات عملاقة نهاية مايو (خاص)

منذ يومين

تدهور الحالة الصحية للفنانة الكبيرة نادية لطفى

منذ حوالي 5 ساعات

جونسون يشيد بفصل جديد في تاريخ بريطانيا لدى توقيعه «بريكست»

منذ حوالي 22 ساعة

تأجيل الاتفاق على مسودة سد النهضة إلى اجتماع واشنطن.. الثلاثاء

الصور

image description

صور حفل كارول سماحة في أوبرا جامعة مصر

image description

صور مباراة الزمالك ومازيمبى

image description

هايدى ضحية «the voice kids» في ضيافة «الدستور»

image description

محافظ مطروح يستمع لمطالب أهالي قرية الزيات (صور)

image description

"أنت أقوى من المخدرات" ورشة للأطفال بمعرض القاهرة للكتاب

الأكثر قراءة

حقيقة رقص وزيرة دفاع لبنان في مطعم ببيروت (فيديو)

«انقلب السحر على الساحر».. وائل غنيم يفضح الإخواني أنس حسن

حسني مبارك يجري عملية جراحية.. و«علاء» يكشف حالته الصحية

«ودّع أمه».. اللحظات الأخيرة في حياة محمد حسن خليفة (فيديو)

إنفوجراف

image description

«البنك الدولى» يكشف تفاصيل معدلات النمو العالمية (إنفوجراف)

image description

3 مؤسسات إخوانية مولتها واشنطن (إنفوجراف)

image description

بعد تدهور صحة خامنئي.. 4 مرشحين لخلافة مرشد إيران «إنفوجراف»

image description

10 معلومات عن محمد حسن خليفة فقيد معرض الكتاب (انفوجراف)

أيام زمان

«الشتائم ستكلفك».. هكذا واجه «السادات» التحرش في شوارع القاهرة

ليس كما هو شائع.. حقيقة جملة «مفيش فايدة» لسعد زغلول

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

نجم الساعة

تامر حسنى يضع رامى جمال فى ورطة.. والسبب أغنية «أنت لوحدك»

الصحة

تطوير اختبار دم قادر على التنبؤ بتوقيت بدء انقطاع «الطمث»

الأسبرين يقلل احتمالات الولادة قبل اكتمال شهور الحمل

دراسة: «المشى» يوميًا يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

زيادة احتمالات الإصابة بـ«عرق النسا» أثناء الحمل

منوعات

«فيزوف» حول أدمغة ضحاياه لزجاج

«هتلر فى الجحيم» لوحة عمرها 76 عامًا فى متحف ألمانى

لمدة 8 دقائق.. بريطانى يسبح في بحيرة جليدية بالقطب الجنوبى

5 طرق لقضاء وقت مميز مع أطفالك

مقالات الرأي
ماجد حبته
تركيا «إفريقية» فى دافوس!
بسنت حسن
الإلحاد والعلمانية والحجاب
مؤمن المحمدي
«الواقع» الواقع
د.كريمة الحفناوى
مكتبة إبيار الثقافية بمحافظة الغربية
المزيد

الثقافة

أماني التونسي تحاضر عن «سينما الميزانية المناسبة» بجاليري أبونتو.. اليوم

شربل داغر يشارك في معرض الكتاب بـ«عِشها مثلَ أبد لا ينقضي»

جاليري «بهلر» يعلن الأعمال الفائزة بمسابقة الشباب

«شباكي بيطُل ع الأَجرام» ديوان شعر بالعامية لـ محمود بيومي