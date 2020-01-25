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السبت 25 يناير 2020 الموافق 30 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث
مصدر أمنى: مصطفى النجار هارب من حكم حبس 3 سنوات وغرامة مليون جنيه
السبت 25/يناير/2020 - 11:50 ص
مصطفى النجار
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صرح مصدر أمنى بأن المدعو مصطفى أحمد النجار، محكوم عليه بالحبس 3 سنوات وغرامة مليون جنيه في القضية رقم 4782017 جنح السيدة زينب "إهانة القضاء" وهارب.
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