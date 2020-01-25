طوارئ بمطار القاهرة تزامنًا مع عيد الشرطة

أعلنت السلطات الأمنية بميناء القاهرة الجوي، حالة الطوارئ والاستنفار القصوى، تزامنا مع الاحتفال بأعياد الشرطة، حيث تم اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية والاحتياطية، في إطار توجيهات وتعليمات مسئولى وزارة الداخلية.وكانت سلطات شرطة مطار القاهرة الدولى بقيادة اللواء حسن منيع، مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة، قد شددت على جميع مداخل ومخارج الطرق المؤدية إلى المطار، حيث انتشرت وحدات التأمين بطريقة أحمد شفيق ومطار القاهرة.كما انتشرت الكلاب البوليسية المدربة على اكتشاف المتفجرات، وجرى زيادة الأكمنة المرورية داخل وخارج طرق ومحاور المطار، وشددت الأجهزة الأمنية من تفتيشاتها على السيارات المتجهة إلى المطار، وانتشر أفراد الشرطة السرية بين صالات المطار والطرق الداخلية وقرية البضائع، كما تم تشديد الإجراءات التأمينية والأمنية على المنشآت الهامة التابعة لوزارة الطيران المدنى، وأهمها مبنى الوزارة وأبراج المراقبة الجوية.