تسيير 40 رحلة إلى المدن السياحية من مطار القاهرة

تسير شركات الطيران الخاصة المصرية، طوال اليوم السبت، بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي القديم والمخصص لرحلات شركات الطيران الخاصة المصرية وبعض الشركات العربية والإفريقية 40 رحلة جوية داخلية إلى المدن السياحية والحضارية بمرحلتي السفر والوصول، لنقل أكثر من 6 آلاف راكب من مختلف الجنسيات.ويشهد مبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة، خلال الآونة الأخيرة، زيادة في الرحلات الجوية، بالإضافة إلى سفر ووصول آلاف الركاب من مختلف الجنسيات للقاهرة والمدن السياحية المصرية، لحرص الوفود السياحية والركابية على قضاء تلك الأوقات بالشواطئ الساحلية والمناظر الطبيعية الخلابة، تزامنًا مع بداية إجازات نصف العام الدراسي.وكان الطيار محمد منار عنبه، وزير الطيران المدنى، وجه بضرورة توفير كل الخدمات والتسهيلات اللازمة للوفود الركابية والسياحية بالمطارات المصرية.