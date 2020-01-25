«البحث عن رفاعة الطهطاوي» في أوبرا الإسكندرية

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، حفل "نادي السينما" بمسرح دار أوبرا الإسكندرية، وذلك بالتعاون مع المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي.حيث تم عرض فيلم "البحث عن رفاعة" من إخراج الناقد السينمائي الدكتور صلاح هاشم، وهو فيلم وثائقي عن رائد التنوير في العصر الحديث رفاعة الطهطاوي ورحلته من مصر إلى فرنسا.ويلخص الفيلم مشواره الثقافي والعلمي، ويناقش ما تبقى من تعاليمه وأفكاره التي جلبها خلال رحلته إلى باريس، حينما سافر في أول بعثة تعليمية أرسلها محمد علي باشا إلى فرنسا؛ لدراسة مصر الحديثة وكيف استفادت مصر من تجربة الطهطاوي التي كانت بمثابة ثورة فكرية وتنويرية للعالم العربي أجمع.وعقب عرض الفيلم أقيمت ندوة فنية بحضور مخرج الفيلم والذي تحدث عن مشوار رفاعة منذ نشأته بمدينة طهطا وصولًا إلى دراسته بباريس، حيث وجه رسالته للجمهور بأن الهدف من الفيلم هو البحث عن كل ما تركه رفاعة الطهطاوي من أفكار وتعاليم في كل المجالات المختلفة، والاستفادة من تطبيقها على المجتمع.أدار الندوة الناقد السينمائي أحمد عسر، وقدّم الفنان محمد حسني فقرة فنية متميزة ضمت مجموعة من الموشحات وأغاني من زمن الفن الجميل بمشاركة كل من رغد كريم، فرح السيد وندى شريف.