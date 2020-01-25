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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

دار «المصري» تناقش «الخروج إلى الشرفة» بالمعرض.. اليوم

السبت 25/يناير/2020 - 07:38 ص
الخروج إلى الشرفة
الخروج إلى الشرفة
نضال ممدوح
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تنظم دار المصرى للنشر والتوزيع٬ بجناحها بقاعة 2 رقم b12 بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بالتجمع الخامس٬ اليوم السبت، من الساعة الرابعة وحتى السادسة٬ حفل توقيع أحدث إصدراتها٬ المجموعة "الخروج إلى الشرفة"٬ للكاتبة حنان عزيز.

ومما جاء في إحدى قصص المجموعة: "انتفضَت من الفراش، جلسَت على كرسي مقابل، أشعلت سيجارتها وهي تراقب في صمت، المشهد في غاية البساطة، رفيق رحلة العمر، الحبيب الأول والزوج والأب والصديق مع عاهرة في فراشها تحت سمعها وبصرها، أو ربما مباركتها، كل ما يعنيها في الأمر أن ينتهي منها سريعًا لتعود إلى النوم".

وفي تقديمه للمجموعة يقول الناقد شعبان يوسف: "مجموعة الخروج إلى الشرفة للكاتبة الشابة حنان عزيز، تنتمي إلى هذه الصحوة الجديدة، والتي استطاعت أن تستفيد من ذلك التطور الذي طرأ على القصة القصيرة في السنوات الأخيرة، على المستوى البنائي والجمالي، كما استفادت بشكل جيد على مستوى الرؤية، وهذا يتضح من أي متصفح عابر لقصص المجموعة".

وتقام فعاليات الدورة 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة. وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من دول أفريقيا السمراء تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.

وتتعاون الهيئة العامة المصرية للكتاب مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51 كاملة، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما ستتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير» و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».

وتشارك في الدورة الحالية 900 دار نشر بزيادة قدرها 25% عن الدورة السابقة فضلًا عن 99 توكيلًا، ويبلغ إجمالي عدد الأنشطة المقرر إقامتها على مدار أيامه 925 فعالية، ويشارك فيها 3502 مشارك، ويبلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة بزيادة 3 دول. وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.

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