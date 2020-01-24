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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس زامبيا يشيد بدور السيسى البارز على مستوى أفريقيا

الجمعة 24/يناير/2020 - 11:40 م
ادجار لونجو _ عبد
ادجار لونجو _ عبد الفتاح السيسي
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أشاد الرئيس الزامبي ادجار لونجو بالدور البارز الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي على المستوى الأفريقي كرئيس للاتحاد الأفريقي وأحد أبرز قادة القارة.

جاء ذلك خلال مشاركة سفير مصر في زامبيا أحمد مصطفى في الحفل السنوي الذي أقامه الرئيس الزامبي لسفراء الدول المعتمدة في لوساكا، ونقل السفير تهنئة السيسي لرئيس زامبيا بمناسبة العام الجديد.

ومن جانبه، وجه الرئيس "لونجو" تحياته وتقديره للرئيس السيسي، مشيدًا بما تشهده أوجه التعاون الثنائي بين البلدين من تنامي وتطور في مختلف المجالات.

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