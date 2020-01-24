أميرة بهى الدين: الإخوان والجزيرة فبركوا فيديوهات ضد الشرطة

قالت الكاتبة أميرة بهي الدين، إن استهداف جهاز الشرطة بدأ قبل 25 يناير بإثارة الرأي العام ضد ممارسات فردية من بعض أفراد الداخلية وتضخيم الحدث وشحن المصريين بالغضب.وأضافت أميرة، خلال استضافتها ببرنامج «المواجهة» على قناة «إكسترا نيوز» أن جماعة الإخوان الإرهابية استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة الرأي العام ضد الشرطة.وتابعت: «الإخوان والجزيرة فبركوا فيديوهات ضد رجال الشرطة، لمحاولة إشاعة الفوضى، ومع قيام 25 يناير كانت ذروة الغضب لدى المصريين وصلت لمرحلة النضج، وبالتالي بدأ التعامل بعنف مع رجال الشرطة في يناير».