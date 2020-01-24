استغاثة من العاملين بالفضائية المصرية إلى الرئيس السيسي

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن العاملين بالفضائية المصرية يتوجهون باستغاثة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسبب سحب تردد القناة، لشركة التطوير المسئولة عن تقديم عدد من البرامج.وأضاف بكري، خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الفضائية المصرية من القنوات المهمة بالنسبة لمصر، والاستغناء عن الإعلاميين من أجل إعادة برامج تذاع على القناة الأولى تسبب في حالة من الذعر والهلع".وأردف بكري: "أين سيذهب هؤلاء، هؤلاء نجوم تجري وراءهم الفضائيات، لكنهم تمسكوا بالتليفزيون المصري وماسبيرو، أكثر من 200 شخص، هيروحوا فين؟ أتمنى نستمع إلى أصوات هؤلاء، فهم حائط الصد الحقيقي للدفاع عن البلد، الذين رفضوا عشرات الألوف من الجنيهات، وارتضوا بالرواتب البسيطة، لأن لديهم إيمانا ورسالة الدفاع عن ثوابت الوطن".