رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 24 يناير 2020 الموافق 29 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

الأزهر يناقش «قضايا الأسرة المصرية بين الشريعة والقانون» بمعرض الكتاب (صور)

الجمعة 24/يناير/2020 - 08:03 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
أميرة العناني
طباعة
عقد جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم، ندوة بعنوان «قضايا الأسرة المصرية بين الشريعة والقانون» بحضور الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق والدكتور أحمد الشرقاوي أستاذ القانون بجامعة الأزهر.

وأدار الندوة الأستاذ محمود عبد الرحمن عضو المركز الإعلامي للأزهر الشريف، وفي البداية، أكد شومان أن الأسرة في الإسلام هي النواة الأولى، والمكون الأصيل في ترابط المجتمع، وأن الشريعة الإسلامية أولت اهتماما بالغا بالأسرة، وأكدت على ضرورة حسن الاختيار بين الزوجين، مما ينتج عنه دوام المحبة والتقدير والاحترام بين الطرفين والعيش في استقرار وتجنب الأزمات.

وأوضح الشرقاوي، أن كل ما يتعلق بالأسرة في القانون مأخوذ من الشريعة الإسلامية، مؤكدًا أن الإسلام ضمن للمرأة حقوقا تجعلها تفتخر بنفسها أمام العالم، مشيرًا إلى أن الأزهر الشريف اهتم بكل ما يخص المرأة وخاصة المشاكل الأسرية التي تهدد استقرارها، لذا أطلق برنامجًا واقعيًا يهتم بحل المشاكل الأسرية، بهدف الحفاظ على ضمان واستقرار المجتمع.

ويشارك الأزهر الشريف – للعام الرابع على التوالي - بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51؛ انطلاقًا من مسؤوليته التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.
الأزهر يناقش «قضايا الأسرة المصرية بين الشريعة والقانون» بمعرض الكتاب (صور)
الأزهر يناقش «قضايا الأسرة المصرية بين الشريعة والقانون» بمعرض الكتاب (صور)
الأزهر يناقش «قضايا الأسرة المصرية بين الشريعة والقانون» بمعرض الكتاب (صور)
الأزهر يناقش «قضايا الأسرة المصرية بين الشريعة والقانون» بمعرض الكتاب (صور)

موضوعات متعلقة

منذ يوم

عادة يومية تسرع من انتشار الشيب فى الشعر

منذ حوالي 5 ساعات

تأجيل الاتفاق على مسودة سد النهضة إلى اجتماع واشنطن.. الثلاثاء

منذ ساعتين و 35 دقيقة

«زوجا السرطان»: «مش لاقيين تمن لبن طفلنا الرضيع»

منذ حوالي 4 ساعات

«الأرصاد»: طقس السبت بارد والصغرى بالقاهرة 7 درجات

الصور

image description

محافظ مطروح يستمع لمطالب أهالي قرية الزيات (صور)

image description

"أنت أقوى من المخدرات" ورشة للأطفال بمعرض القاهرة للكتاب

image description

صور ثاني أيام معرض الكتاب

image description

حفل تكريم تامر حسنى فى جريدة الأهرام

image description

ندوة مصطفى شعبان في معرض الكتاب

الأكثر قراءة

وفاة الكاتب الشاب محمد حسن خليفة بمعرض الكتاب

«ودّع أمه».. اللحظات الأخيرة في حياة محمد حسن خليفة (فيديو)

حسني مبارك يجري عملية جراحية.. و«علاء» يكشف حالته الصحية

«الأرصاد»: طقس السبت بارد والصغرى بالقاهرة 7 درجات

إنفوجراف

image description

3 مؤسسات إخوانية مولتها واشنطن (إنفوجراف)

image description

بعد تدهور صحة خامنئي.. 4 مرشحين لخلافة مرشد إيران «إنفوجراف»

image description

10 معلومات عن محمد حسن خليفة فقيد معرض الكتاب (انفوجراف)

image description

إجراءات دعوى الطلاق للضرر (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

أسرار جريدة الحمير.. أول صحيفة ساخرة تكتب ألفاظًا بذيئة فى مصر

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

نجم الساعة

تامر حسنى يضع رامى جمال فى ورطة.. والسبب أغنية «أنت لوحدك»

الصحة

5 زيوت لتعزيز نشاط الجسم

باحثون يكتشفون مكونا جديدا في الدم

«بشرة خير».. دراسة تكتشف مركبات لعلاج «السرطان» في عقاقير الكلاب

جل جديد يمنع تسوس الأسنان

منوعات

مجموعة إيلي صعب لربيع وصيف 2020.. رحلة فى القصور المكسيكية (صور)

نهر من النبيذ الأحمر في كاليفورنيا

الصين تطالب وكالات السفر بتعليق الجولات السياحية بسبب «كورونا»

الصحة العالمية: نتوقع ارتفاع حالات الإصابة بـ«كورونا»

مقالات الرأي
ماجد حبته
تركيا «إفريقية» فى دافوس!
بسنت حسن
الإلحاد والعلمانية والحجاب
مؤمن المحمدي
«الواقع» الواقع
د.كريمة الحفناوى
مكتبة إبيار الثقافية بمحافظة الغربية
المزيد

الثقافة

اعترافات الست.. نص حوار لم يُنشر مع أم كلثوم: كان نفسي في أولاد

«شباكي بيطُل ع الأَجرام» ديوان شعر بالعامية لـ محمود بيومي

حفل تأبين لـ محمد خليفة بمعرض الكتاب وطبع أعماله.. قريبًا

شريف مدكور يستضيف سها سعيد حول كتابها «نجوم ماسبيرو» على إذاعة«ميجا إف إم»