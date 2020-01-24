بالأغنيات الوطنية.. مصطفى كامل يحيي احتفالية بعيد الشرطة (صور)

أحيا الفنان مصطفى كامل احتفالية النادي المصري القاهري بمناسبة أعياد الشرطة بحضور عدد كبير من رجال المجتمع ورؤساء الأحزاب المختلفة وحضور جماهيري ضخم، تحت رعاية وبحضور المهندس تيسير مطر رئيس مجلس إدارة النادي ورئيس حزب إرادة جيل.وقدم "كامل" عدد من أغانيه الوطنية الشهيرة وسط رقصات مع أطفال يرتدون زي الشرطة والجيش، وهتاف جماهيري ضخم.وفي سياق مختلف، انتهى مصطفى كامل من تسجيل 4 أغنيات من ألبومه الجديد الذى لم يستقر على اسمه ويشمل حوالي 10 أغانى جميعها من كلماته وألحانه.ويقدم مصطفى كامل ألبومه بشكل مختلف عن ألبوماته السابقة ويراهن عليه بقوة خلال مشواره الفنى كعادته فى تحقيق النجاح فى أغانيه، وطرح كامل، مؤخرا كليبا جديدا بعنوان "مجرم"، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" من كلماته وألحانه، وتوزيع الموسيقي أحمد عادل، وميكساج مهندس خالد رؤوف، ومن إخراج هيثم عنتر وحقق نسب مشاهدة عالية.