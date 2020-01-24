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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البنتاجون تعلن إصابة 34 عسكريًا أمريكيا في الضربة الإيرانية

الجمعة 24/يناير/2020 - 07:17 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
منار أحمد
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أعلنت وزارة الدفاع الامريكية، اليوم الجمعة، عن تشخيص 34 عسكريًا بإصابات في الدماغ عقب الضربة الإيرانية الأخيرة في العراق.

ووجهت إيران ضربة في العراق، يوم 8 يناير، على قاعدتي اربيل وعين الأسد، ردًا على اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، وأبومهدي المهندس نائب هيئة الحشد الشعبي.

في المقابل، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني في حينها عن أن إيران "أثبتت بوضوح أنها لن تتقهقر أمام أمريكا"، وقال "إذا ارتكبت الولايات المتحدة جريمة أخرى، عليها أن تعلم أنها ستلقى ردًا أكثر حزمًا".

كما أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي الأربعاء الماضي، عن أنه تم توجيه "صفعة" للولايات المتحدة مع إطلاق صواريخ بالستية إيرانية على قواعد أمريكية في العراق.

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