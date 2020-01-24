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عالم

المفوضية الأممية:نسعي لجمع 658 مليون دولار للاجئين بإثيوبيا

الجمعة 24/يناير/2020 - 05:22 م
أندريه ماهيسيتش
أندريه ماهيسيتش
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أعلن المتحدث باسم مفوضية شئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أندريه ماهيسيتش، إطلاق المنظمة نداء إنسانيا لمجتمع المانحين لتوفير تمويل قيمته 658 مليون دولار، لمساعدة أكثر من 735 ألف لاجئ وأكثر من نصف مليون مضيف إثيوبي في عام 2020.

وقال المتحدث، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة في جنيف، إن الدعم والتضامن الدوليين ضروريان لضمان تنفيذ مجموعة واسعة من الحقوق، التي منحتها إثيوبيا للاجئين خلال السنوات الثلاث الماضية؛ حيث تمنح القوانين في البلاد اللاجئين الحق في العمل والحصول على الخدمات الاجتماعية، بما يسهل إدماجهم في المجتمعات التي يعيشون فيها بإثيوبيا.

وأضاف المتحدث الأممي، أن خطة الاستجابة الإنسانية للاجئين في إثيوبيا، تغطي الأنشطة الإنسانية التي تقوم بها المفوضية و57 من شركائها هناك، وتسعى إلى معالجة الفجوات الضخمة في الصحة، والتغذية، والتعليم، والمأوى مع الاستثمار في قطاعات مثل الصرف الصحي والطاقة وسبل العيش.

ولفت ماهيستيش، إلى أن إثيوبيا تستضيف حاليا أكثر من 735 ألف لاجئا، من 26 جنسية الأغلبية منهم من جنوب السودان (329 ألفا و123 لاجئا)، والصومال (191 ألفا و575 شخصا)، وإريتريا (139 ألفا و281 شخصا)، والسودان ( 42 ألفا و285 شخصا).

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