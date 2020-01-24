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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

انطلاق حفل توزيع جوائز معرض الكتاب

الجمعة 24/يناير/2020 - 03:27 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
إيهاب مصطفى--آلاء حسن- تصوير هاجر رضا
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انطلقت، منذ قليل، فعاليات حفل توزيع جوائز الدورة 51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب على قاعة المسرح الرئيسي، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس، بعرضين فنيين للأطفال، الأول راقص قدمه 12 طفلا وسط صفارات الإعجاب من الحاضرين، والثاني ارتدوا فيه الأزياء الفرعونية وقدموا رقصات على وقع أغنية هشام عباس «أرض الخير».

وتوزع الهيئة العامة للكتاب جوائز معرض القاهرة الدولي في القصة القصيرة والرواية وأدب الأطفال والكتاب النقدي، وغيرها من الجوائز التي كانت تقدم في آخر كل معرض كتاب، وقدم موعدها ليكون في النصف الأول من المعرض، بعدما كان المعتاد تقديمها في أخره.

وتقام فعاليات الدورة 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة. وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من دول أفريقيا السمراء تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.

الهيئة العامة المصرية للكتاب تتعاون مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51 كاملة، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما ستتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير» و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».

وتشارك في الدورة الحالية 900 دار نشر بزيادة قدرها 25% عن الدورة السابقة فضلًا عن 99 توكيلًا، ويبلغ إجمالي عدد الأنشطة المقرر إقامتها على مدار أيامه 925 فعالية، ويشارك فيها 3502 مشارك، ويبلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة بزيادة 3 دول. وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات

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