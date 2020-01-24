«الصحة» تنهي تجهيز 11 مستشفى نموذجيًا

أعلن الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام، عن الانتهاء من تجهيز 11 مستشفى من أصل 30 مستشفى على مستوى الجمهورية، في إطار مشروع تجهيز المستشفيات النموذجية.وأوضح مجاهد، لـ"الدستور"، أنه جارٍ تجهيز باقى المستشفيات النموذجية خلال العام الجارى، والتى ستشمل 19 مستشفى تابعا لوزارة الصحة، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز مستشفيات دار الشفاء و15 مايو بمحافظة القاهرة، ومستشفى العجوزة بالجيزة، ومستشفى شرم الشيخ الدولي بجنوب سيناء، ومستشفى العجمي بالإسكندرية، ومستشفى بئر العبد بشمال سيناء، ومستشفى دمنهور التعليمي بالبحيرة، ومستشفى أرمنت بالأقصر، ومستشفى أسوان التخصصي بأسوان، ومستشفى العلمين بمطروح، ومستشفى الزهور ببورسعيد.من جانبها، أكدت مصادر بوزارة الصحة والسكان أنه تم تقييم المستشفيات النموذجية من خلال لجنة مشتركة تضم ممثلين من كلية الفنية العسكرية ووزارتى الصحة والتعليم العالى هندسيا، وتم تحديد القيمة التقديرية لكل مستشفى لرفع كفاءتها، وضمت القائمة تطوير ورفع كفاءة المستشفيات الحالية.وأشارت إلى أن هناك اهتماما بتوفير الأطقم الطبية والإدارية بالمستشفيات التى شارفت على الانتهاء، وتدريبهم على أعلى مستوى، لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى بالتزامن مع أعمال التطوير.وأضافت المصادر أن التكلفة الاستثمارية لتطوير وتشغيل المستشفيات النموذجية بلغت حوالى 6.3 مليار جنيه، منها 2.8 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية للمستشفيات ورفع كفاءتها، فى حين بلغت التكلفة التشغيلية للمشروع حوالى 3.5 مليار جنيه، شاملة عقود الأمن والنظافة والصيانة ودعمها بالمستلزمات اللازمة.