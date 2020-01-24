الجناح المنبوذ.. «الكتاب الأجنبي» لا يقنع رواد معرض الكتاب

شهد جناح الكتاب الأجنبي، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، إقبالًا ضعيفًا صباح اليوم الجمعة، إذ لم يجذب سوى عشرات المواطنين، من أصل الآلاف ممن توافدوا على المعرض.وخصصت إدراة معرض القاهرة الدولي للكتاب جزء كبيرا بقاعة 2 لبيع الإصدارت الأجنبية، والتي تنوعت ما بين الإنجليزية، الفرنسية، الإيطالية، الإسبانية، خصص لكل منها جناحًا معين، فيما كان معظم الوافدين على جناح الكتاب الأجنبي، من المصريين وليس الأجانب، هدفًا منهم للبحث عن كتيبات بلغات أخرى، ولمختلف الكتاب، وأكد بعضهم أن هناك العديد من الكتب يتم ترجمتها إلا أنهم يفضلون شراءها بلغتها الأساسية، كون المترجمة عادة ما تتحتوي على معلومات مغلوطة، علاوة على أن اللغة الأساسية تساعد في تحسين مهاراتهم بها.وتقام فعاليات الدورة 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة. وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من دول إفريقيا السمراء تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.الهيئة العامة المصرية للكتاب تتعاون مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51 كاملة، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما ستتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير» و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».وتشارك في الدورة الحالية 900 دار نشر بزيادة قدرها 25% عن الدورة السابقة فضلًا عن 99 توكيلًا، ويبلغ إجمالي عدد الأنشطة المقرر إقامتها على مدار أيامه 925 فعالية، ويشارك فيها 3502 مشارك، ويبلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة بزيادة 3 دول. وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات