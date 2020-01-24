أسعار اللحوم اليوم.. و«البتلو» بـ120 جنيها

شهدت أسعار اللحوم، اليوم الجمعة، استقرارا لدى محلات الجزارة بالقاهرة الكبرى، وسجل سعر اللحوم الكندوز 110 جنيهات للكيلو، واللحم المفروم من 100 إلى 130 جنيها، السجق من 110 إلى 125 جنيها، وتراوحت أسعار البفتيك والأستيك بين 110 و130 جنيها، وأسعار البرجر البلدى من 100 إلى 125 جنيها.وبحسب شعبة القصابين بالغرف التجارية، شهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارا، وتتراوح بين 125 و150 جنيها، كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 إلى 110 جنيهات، كما شهدت منافذ التوزيع التابعة للمؤسسات وهيئات الدولة استقرارا فى الأسعار والتى تراوحت بين 80 لـ 90 جنيها للكيلو سواء للحوم الكندوز أو الضأن.وسجلت أسعار اللحوم البقري، نحو 130 جنيها للكيلو، والجاموسي نحو 110 جنيهات للكيلو، واللحوم البتلو نحو 120 جنيه للكيلو.