فيروس كورونا يرفع حالة الطوارئ في شنجهاي

وقالت شنجهاي ديزني ريزورت، المشغلة لشنجهاي ديزني، على موقعها الإلكتروني: "استجابة لجهود الوقاية والسيطرة على تفشي المرض ومن





أعلنت مدينة "شنجهاي ديزني لاند" التابعة لشركة "والت ديزني" أنها ستغلق أبوابها اعتبارا من غد السبت؛ للمساعدة في منع انتشار فيروس كورونا الشبيه بالإنفلونزا الذي تفشى في مدينة ووهان الصينية وأسفر عن وفاة 25 شخصا وإصابة أكثر من 800.وبدأت اليوم في الصين، عطلة تستمر أسبوعا بمناسبة العام القمري الجديد، وهي فترة غالبا ما تعج خلالها شنغهاي ديزني بالزائرين.أجل ضمان صحة وسلامة ضيوفنا وموظفينا تغلق شنغهاي ديزني ريزورت مؤقتا شنغهاي ديزني لاند".وأضافت: "سنستمر في مراقبة الموقف عن كثب وسنعلن عن موعد استئناف العمل بعد التأكد من سلامة الموقف".والكثير من المتاجر والمكاتب بما في ذلك متاجر التجزئة وشركات الطيران ووكالات السفر والفنادق في حالة تأهب قصوى، بعد ما ألقى تفشي فيروس كورونا بظلاله على خطط أسبوع العطلات.