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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بـ957 مليون دولار.. البنك الدولي يناقش نتائج «تنمية الصعيد»

الجمعة 24/يناير/2020 - 09:25 ص
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي
أحمد أبوالمحاسن
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عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعا موسعا مع وفد رفيع المستوى من مديري عمليات البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في إطار مناقشة نتائج تقييم منتصف المدة الذي أجراه البنك الدولي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول جزئيا بقرض من البنك بقيمة 500 مليون دولار، ومساهمة من الحكومة المصرية بقيمة 457 مليون دولار.

وأكد اللواء محمود شعراوي، أن البرنامج يمثل أولوية سياسية للدولة المصرية ويحظي باهتمام رئيس الجمهورية ومتابعة رئيس مجلس الوزراء، مشيدًا بمستوى التعاون القائم مع البنك الدولي من خلال هذا البرنامج وتقديره للدور الذي يقوم به فريق البنك في تقديم الدعم الفني المطلوب لإنجاح التغيرات المؤسسية الهامة التي يطبقها البرنامج.

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