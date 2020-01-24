تدهور الحالة الصحية للفنانة الكبيرة نادية لطفى

تدهورت الحالة الصحية للنجمة الكبيرة نادية لطفى، خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تم نقلها إلى غرفة العناية المركزة من جديد بعد اصابتها بضيق تنفس نتجة تعرضها للالتهاب رئوى.كان الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، أكد أنه تم نقل الفنانة نادية لطفي إلى الرعاية المركزة لتلقى العلاج بصورة أفضل، مؤكدًا أنه يتابع مع الطبيب المعالج لها لحظة بلحظة تطورات حالتها الصحية، متمنيًا لها الشفاء العاجل.وكانت الفنانة الكبيرة نادية لطفى قد تعرضت لأزمة صحية طارئة عقب وفاة الفنانة الكبيرة ماجدة الأسبوع الماضى، نقلت على إثرها إلى مستشفى المعادى العسكرى ووضعت تحت الملاحظة بغرفة العناية المركزة، ثم تم نقلها إلى غرفة عادية خلال اليومين الماضيين عقب استقرار حالتها الصحية.