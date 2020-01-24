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الجمعة 24 يناير 2020 الموافق 29 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

20 ولاية أمريكية تلاحق ترامب قضائيًا

الجمعة 24/يناير/2020 - 08:09 ص
دونالد ترامب
دونالد ترامب
وكالات
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أقامت 20 ولاية أمريكية ومقاطعة كولومبيا دعوى ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، لمنع ما وصفوه بأحدث محاولة للإدارة للسماح بنشر تصميمات لصنع أسلحة من طابعات ثلاثية الأبعاد على الإنترنت.

وحسبما افادت وكالة الانباء الفرنسية، قالت الولايات إنها رفعت الدعوى أمام المحكمة الاتحادية في سياتل.

وفي نوفمبر أمر قاض اتحادي في سياتل بمنع نشر التصميمات على الإنترنت؛ استنادا إلى وجهة نظر سابقة لوزارة الخارجية الأمريكية بأن ذلك قد يهدد السياسة الخارجية والأمن القومي من خلال تمكين المجرمين بمن في ذلك الإرهابيين للحصول على أسلحة نارية.

ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية ووزارة الدفاع على الفور على طلبات للتعليق.

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