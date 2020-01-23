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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

خبير اقتصادي يكشف تفاصيل معرض المنتقى العقاري الـ38

الخميس 23/يناير/2020 - 10:41 م
الدكتور إبراهيم
الدكتور إبراهيم الشواربي
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قال الدكتور إبراهيم الشواربي، الخبير الاقتصادي، إنه تقرر إطلاق معرض المنتقى العقاري في دورته الـ 38، في القرية الذكية بمدينة السادس من أكتوبر في شهر مارس القادم، لافتا إلى أنه سيصبح أول معرض عقاري يقام في عام 2020، ويتبنى المعرض تسويق رؤية الدولة للمجتمعات العمرانية الجديدة في جهة الغرب حيث مدينة سفنكس الجديدة والشيخ زايد و6 اكتوبر.

وأكد "الشواربي"، خلال حواره في برنامج "بيوتنا"، على شاشة "صدى البلد"، أن المعرض سيضم أيضا مجموعة كبيرة من مطوري المشروعات العقارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتجمع الخامس، والشروق والعبور والساحل الشمالي ومرسي مطروح والغردقة ورأس سدر، وهذا يظهر مدى ما يحدث على أرض مصر من إنجازات.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن المعرض سيضم مجموعة من العروض الكبيرة من الشركات المشاركة وسيكون مرآة حقيقية لكل الاستثمارات في هذه الفترة، موضحًا أنه حدث اجتماع لشعبة الاستثمار العقاري برئاسة طارق شكري، وقاموا بعمل دائرة مستديرة للحديث حول أهم طلبات المطورين وخطتهم في 2020.

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